Magda Vasiliu, enervata dupa discursul presedintelui Klaus Iohannis. „Se mira fix cum ma mir eu”

magda vasiliu

Fosta prezentatoare de televiziune Magda Vasiliu a reactionat dupa discursul presedintelui Klaus Iohannis legat de protestele care au avut loc zilele acestea.

Klaus Iohannis a transmis un mesaj dupa proteste. Presedintele Romaniei a acuzat voalat conducerea PSD de crearea 'unei diversiuni' la protestele de vineri. Seful statului a criticat atat violenta nejustificata a jandarmilor, cat si cea a celor care au agresat fortele de ordine.

Fosta prezentatoare de televiziune Magda Vasiliu, a comentat pe marginea discursului liderului de la Cotroceni.

„Adica oamenii aia au fost calcati in picioare, gazati, fugariti, loviti etc., iar presedintele face apel la PSD sa-si bage mintile-n cap?!? Nu am vazut o declaratie mai plina de intrebari retorice in viata mea! Pai e acum momentul sa ai atitudini de genul „Oare unde vrea PSD-ul sa ajunga?” etc…

Nu merge cu manusi si cu diplomatie in exces cu niste penali si cu niste toape… Ca nu merge…..Iohannis se mira fix cum ma mir si eu ca nu a avut loc nicio demisie pana acum… Eu pot sa ma mir de ce vreau eu. El, Iohannis, nu!

De la el, oamenii au pretentii (sau, ma rog, aveau)…. Asta e diferenta! Ca-l suspenda sau nu, ca mai candideaza sau nu mi-e perfect egal! Si pentru asta nu mai e vinovat PSD-ul! E doar vina d-lui (inca) presedinte Iohannis ….”, a afirmat Magda Vasiliu in mediul online.

