Magda Vasiliu, reactie dupa interventia lui Raed Arafat in cazul Busu

Infarctul suferit de Florin Busu a facut-o pe Magda Vasiliu sa-si spuna vehement parerea despre situatia in care se afla prezentatorul rubricii de meteo. De asemenea, aceasta si-a amintit si de un episod nefericit din viata sa, cand s-a luptat cu sistemul medical pentru a-si vindeca fiul de cancer. Pe cei mai multi i-a luat prin surprindere infarctul miocardit suferit de Busu.

Totul s-a petrecut in Filarmonica Oltenia, in jurul ore 21S30, unde actorul s-a plans de cateva stari neobisnuite. La scut timp dupa ce colegii sai l-au vazut ca se prabuseste din cauza faptului ca nu mai putea sa respire, au facut apel la 112. O ambulanta SMURD s-a aflat la fata locului de urgenta pentru a-i acorda lui Busu ingrijirile necesare.

Magda Vasiliu, reactie dura la adresa lui Raed Arafat, dupa operatia lui Busu

Cele petrecute cu Florin Busuioc in seara de marti, 6 noiembrie, i-a lasat pe toti fara cuvinte. Magda Vasiliu a specificat o situatie in care a fost pusa si aceasta dupa ce afacut publica boala fiului sau. „Ce-mi plac mie politicienii astia care in momentul in care o persoana publica are probleme, sar instant cu explicatii, solutii etc….

Ma uit la R. Arafat vorbind despre Busu si-mi aduc aminte cum m-au sunat si pe mine atunci cand n-am mai putut si am facut publica situatia incredibila in care ma aflam. De parca pana la mine nu mai fusesera sute de mame cu copii bolnavi puse la pamant de legile lor tampite.

Sigur nu le-a sunat nimeni. Sper din tot sufletul ca Busu sa fie bine, sa-si revina. E un reper in Romania…. Si mai sper ca dl Arafat sa verifice daca e adevarat ca seful de la Cardiologie din Craiova si-a inchis telefonul ca sa nu fie solicitat. Si sa mai verifice de ce in Craiova doar un singur medic poate face interventii de genul celei care i-a salvat viata lui Busu. Daca-si inchidea si el telefonul?!? Apoi, sa vina sa vorbeasca…. Sau, sa vorbeasca dl Arafat & Co despre toti pacientii, nu doar despre cei care apar la tv. Multa sanatate si putere lui Busu, pentru ca, in fond, asta conteaza acum cel mai mult”, a fost mesajul pe care l-a scris Magda Vasiliu pe un site de socializare.

