Magdalena Serban, criminala de la metrou, si-a aflat sentinta. Ce daune morale trebuie sa plateasca familiei Alinei Ciucu

Magdalena Serban, femeia care a impins-o in fata trenului pe Alina Ciucu, o tanara de 25 de ani, in statia Distor, a fost condamnata pe viata. Instanta a decis condamnarea pe viata a Magdalenei Serban si o obliga pe aceasta sa urmeze un tratament medical pana la insanosire sau pana la obtinerea unei ameliorari care sa inlature starea de pericol in conditiile art.109 alin 3 Cod penal. De asemenea, instanta a decis ca Magdalena Serban sa plateasca 30.000 euro daune morale si 1200 lei daune materiale catre partea civila Costache Alexandria. "Obliga inculpata la 30.000 euro daune morale catre partea civila Ogra Alexandru. Ia act ca persoana vatamata Vasile Ana nu s-a constituit parte civila. ...