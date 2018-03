Maghiarii au huiduit-o dar ei NU I-A PASAT! Ce a facut o romanca furioasa, sub drapelul maghiar arborat in centrul orasului Sfantu Gheorghe

Suntem in 2018, adica anul in care Romania implineste exact 100 de ani si ceea ce s-a intamplat in Sfantu Gheorghe este de-a dreptul strigator la cer.

La decizia primarului, strazile din Sfantu Gheorghe au fost impanzite de steaguri. Nu ale Romaniei, asa cum probabil oamenii s-ar fi asteptat, ci cu drapelul maghiar!

Dupa cum era de asteptat, aceasta decizie a starnit furie in randul romanilor, in special pe retelele de socializare. Somata de Prefectura, Primaria Sfantu Gheorhe s-a aparat, sustinand ca nu este vorba despre drapeluri maghiare, ci despre… panglici in treci culori: rosu, alb si verde.

Furioasa pe cele intamplate, o romanca din Sfantu Gheorghe si-a luat inima in dinti si a decis sa faca dreptate. A luat un steag al Romaniei si s-a fotografiat sub un stalp cu drapelul Ungariei, fotografia devenind virala pe Facebook.

