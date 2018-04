Magia ochilor verzi. Iata calitatile incredibile ale oamenilor cu asemenea ochi

Ochi verzi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Oamenii cu ochi verzi dintotdeauna au fost considerati deosebiti. In trecut, femeile erau asociate cu vrajitoarele sau cu fapturi magice. Astazi, peroanele cu ochii verzi sunt cele mai rar intalnite, fiind doar 2 % din totalul populatiei globale. Statistic, culoarea verde este atat de rar intalnita in secolul XXI, pentru ca in trecut inchizitia a nimicit mii de reprezentante feminine, considerate vrajitoarea din cauza ochilor verzi. Ele erau urmarite, persecutate si apoi omorate. Istoricii au ajuns la concluzia ca majoritatea femeilor erau arse pe rug inainte de a fi avut posibilitatea sa aiba copii, pentru ca barbatii evitau relatia cu ele din frica de a fi blestemati. Culoarea verde a ochilor are o infl ...