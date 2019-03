horoscop google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Magia Zilei. Compatibilitatea intre numerele de destin. Cuplul guvernat de numarul noua este bazat pe respect si sinceritate Magia Zilei. Mihai Voropchievici, despre numerele compatibilitatii: ce insemna cifra opt Adunam ziua, luna cu anul, de la ambii parteneri. Cifrele de destin care rezulta si se prezinta sub o singura cifra. Daca aveti la final 36, 3+6=9, 2+7=9. Cuplul guvernat de numarul noua, este bazat pe respect si sinceritate. Cei doi parteneri isi vor tolera foarte mult si vor ierta reciproc greselile comise, dar cu toate acestea, in cuplu poate interveni uneori tristetea sau singuratatea in doi din cauza modului diferit in care cei doi vad lumea. Pentru a gasi fericirea vor fi nevoiti sa gasesca ...