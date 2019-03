Magistratii cer sa nu se modifice prin OUG legislatia penala: Devine imposibila condamnarea definitiva a persoanelor cercetate penal

Mai multe asociatii de procurori si judecatori cer guvernului sa nu adopte ordonantele prin care intentioneaza sa modifice legislatia penala. Magistratii atrag atentia ca prin modificarile intentionate se schimba fundamental politica penala a stayului si modul in care societatea se poate apara de infractori. Ei evidentiaza si efectele grave pe care le-ar avea adoptarea modificarilor care se ragasesc in proiectele de ordonanta, in forma actuala.