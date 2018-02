Magneziul imbunatateste capacitatile mintale: 5 motive

Capacitati mintale google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Stiai ca magneziul imbunatateste capacitatile mintale? In plus, acest mineral ajuta organismul sa faca fata stresului. Pe langa faptul ca este un nutrient vital pentru intregul organism, magneziul imbunatateste capacitatile mintale, aportul sau zilnic fiind esential pentru bunastarea fizica si psihica deopotriva. Magneziul joaca un rol important in cea mai mare parte a reactiilor biochimice din organism. Datorita acestui mineral, corpul uman indeplineste 300 de procese enzimatice, printre care si producerea energiei. Dar daca ti-am spune ca magneziul imbunatateste capacitatile mintale si sanatatea psihica? De pilda, pacientii cu depresie majora au cunoscut o ameliorarea considerabila in u ...