MAI: 38 de localitati din 14 judete, afectate de inundatii; 5.000 de pompieri, jandarmi si politisti sunt in teren

Inundatii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministerul Afacerilor Interne a anuntat joi ca in urma inundatiilor au fost afectate 38 de localitati din 14 judete. Potrivit unei centralizari realizate la nivel national, au fost afectate judetele Brasov, Bacau, Calarasi, Covasna, Dambovita, Giurgiu, Harghita, Mures, Prahova, Sibiu, Teleorman, Vaslui si Vrancea. Localitatile cel mai afectate au fost Capeni, din judetul Covasna si Augustin, din judetul Brasov, de unde au fost evacuate zeci de persoane, majoritatea la rude, situatia fiind in dinamica. In localitatea Augustin s-a reusit consolidarea digului de pe raul Olt si au fost remediate fisurile, in prezent actionandu-se pentru evacuarea apei. Vezi si: ALERTA in Romania! Cod portocaliu de inu ...