Mai batem si noi pe cineva? Poli Iasi incepe astazi o perioada de foc, cu trei meciuri in sapte zile

Venita dupa trei infrangeri consecutive, Poli Iasi nu-si mai poate permite pasi gresiti in cele doua confruntari de pe teren propriu, pentru a tine aproape de zona play-off. Iesenii pornesc cu prima sansa in fata echipei lui Vasile Miriuta si spera sa obtina cele trei puncte, pentru a incheia prima parte a campionatului la o distanta cat mai mica de locul 6. De altfel, antrenorul Flavius Stoican a subliniat importanta celor trei puncte la conferinta de presa in care a prefatat intalnirea cu nou-promovata FC Hermannstadt, programata astazi, de la ora 18.00, in Copou (live text pe www.bzi.ro). "Trebuie sa castigam acest meci. Vreau sa facem un joc bun, dar sa fim si eficienti. Jocul nostru din ult ...