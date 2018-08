Mai este o zi! Ce se face miercuri, la ceas de sarbatoare, de Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul

Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul este una dintre marile sarbatori crestine. Se tine pe 29 august si este o sarbatoare foarte importanta pentru toti crestinii. Pe langa incarcatura religioasa, are o simbolistica aparte.

Ioan Botezatorul este unul dintre cei mai iubiti sfinti. El a propovaduit credinta crestina inca de dinaintea Mantuitorului.

Cine a fost acesta? Boteza multimile cu apa, pentru spalarea pacatelor. Si le pregatea pentru intalnirea cu Iisus. Curatenia lui sufleteasca era atat de mare, ca a fost considerat vrednic sa asiste la descoperirea Sfintei Treimi. Sfantul Ioan, Inaintemergatorul si Botezatorul Domnului a primit de la Insusi Iisus Hristos marturia ca era cel mai mare dintre toti oamenii nascuti din femeie si cel dintai intre profeti.

Desfraul aduce moartea

Pentru ca Sfantul Ioan ii mustra pe cei ce traiau in pacat, a ajuns sa-l ocarasca si pe Irod Antipa, tetrarhul Galileii. Acesta s-a casatorit, impotriva legii, cu sotia fratelui sau. Si au avut o fata, Salomeea. La aniversarea zilei de nastere a regelui, acesta a dat un mare ospat. Toti s-au dedat “imbuibarii si betiei”. Salomeea a dansat cu voluptate in fata mesenilor, sub privirile desfranate ale tatalui sau. El a jurat sa-i dea recompensa orice pentru spectacolul oferit. La sfatul mamei sale, tanara a cerut sa-i fie adus imediat pe un platou capul lui Ioan Botezatorul. Fireste ca porunca i-a fost indeplinita. De atunci, Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul este o sarbatoare trista, dar si plina de bucurie totodata. Caci e prilej de veselie faptul ca a existat un om pe lume care a stat impotriva faradelegii, chiar cu riscul de a muri.

Cum se tine Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul

La praznicul Taierii Capului Sfantului Ioan Botezatorul, se tine post. E bine sa nu se manance rosii, pepene rosu, alte fructe, mancaruri sau bauturi de culoare rosie, in memoria sangelui varsat de Sfant. Unii mananca numai struguri sau chiar tin post negru. Nu se taie nimic cu cutitul, totul se rupe cu mana, nu se folosesc farfurii sau alte blide. Nu se mananca varza, caci se spune ca lui Ioan Botezatorul i s-a taiat capul pe varza de 7 ori si a inviat. Trebuie evitate orice alimente de forma rotunda. In popor, sarbatoarea mai e cunoscuta si ca “Sfantul Ioan cap taiat”, “Santion de toamna”, “Sfantul Ioan taie capul pe curechi”, “Crucea mica” ori “Brumariul”.

