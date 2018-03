Mai mult de jumatate dintre romani sufera de aceasta boala și nu știu

ShareTweet Conform ultimelor studii, peste 60% dintre romani sunt afectati de Boala Venoasa Cronica, iar peste jumatate dintre ei nu stiu ca sufera de aceasta patologie, deoarece nu au fost diagnosticati inca, astfel incat ei nu primesc ingrijirea medicala corespunzatoare. La nivel mondial, in ciuda prevalentei ridicate (intre 30% si 64% din populatia adulta), peste 95% dintre persoanele cu aceasta patologie ignora primele simptome si semne ale acestei boli. Ignorarea acestei afectiuni, netratarea ei sau tratamentul neadecvat pot avea urmari grave pentru pacient: dependenta cronica de anumite medicamente (analgezice in special), agravarea bolii pana la ulcerul venos de gamba care nu se mai inchide, chiar decesul in cazurile cele mai grave. Ce este Boala Venoasa Cronica? Boala venoasa cronica este o boala evolutiva caracterizata printr-o gama larga de simptome si semne, fiind datorata, in principal, aparitiei hipertensiunii venoase. In majoritatea cazurilor, hipertensiunea venoasa este rezultatul prezentei factorilor genetici sau/si a factorilor de mediu (ortostatism prelungit, sarcina, hormoni etc.); boala venoasa cronicain timp, hipertensiunea venoasa conduce la staza sanguina anormala si apoi catre reflux venos aparut ca urmare a afectarii valvulare venoase (incompetenta valvulara). In general, primele manifestari ale bolii sunt ignorate si netrate, ceea ce conduce la complicatii grave, invalidante. Riscul aparitiei acestei afectiuni creste, in cazul femeilor, pe perioada sarcinii. Alti factori precum obezitatea, istoricul familial de boala venoasa cronica, stilul de viata sedentar sau profesiile care presupun statul prelungit in picioare, joaca si ei un rol major in aparitia venelor varicoase (varicelor) si a complicatiilor acestora (tulburari trofice, ulcere venoase de gamba). Simptomele Printre primele simptome ale aparitiei bolii venoase cronice sunt de mentionat: senzatia de greutate si de umflare a gambelor, durerea la nivelul gambelor, senzatia de intepaturi, furnicaturi ale gambelor, durerea pe traiect venos, senzatie de arsura, crampe nocturne, in 3 situatii principale de declansare: dupa stat prelungit in picioare, la sfarsitul zilei si in timpul noptii. • Pentru persoanele la care boala s-a instalat deja, specialistii site-ului www.sanatatepascupas.ro recomanda o serie de exercitii menite sa ajute la reducerea simptomelor bolii: • Ridicarea picioarelor la 15 grade fata de planul patului timp de minim 30 de minute, de trei sau patru ori pe zi, poate reduce umflarea si poate imbunatati circulatiei venoase. Imbunatatirea circulatiei venoase poate accelera vindecarea ulcerelor venoase. Totusi, este posibil ca acest exercitiu sa nu fie foarte practic in anumite cazuri. • Miscarile gleznei de mai multe ori pe parcursul zilei pot fi utile mai ales pentru persoanele care stau in picioare perioade lungi de timp, la fel ca mersul pe calcaie. • Mersul pe jos este, de asemenea, un exercitiu foarte bun. Persoanele cu boala venoasa cronica ce merg mai putin de 10 minute pe zi au un risc mai mare de a dezvolta ulcere venoase decat cei care sunt mai activi fizic. • Inotul favorizeaza si el circulatia venoasa. Continuarea pe sanatate.bzi ShareTweet