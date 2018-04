Mai mult verde pentru noi si generatiile viitoare": Jandarmii din Gruparea Mobila Tomis Constanta au plantat astazi copaci (galerie foto)

40 de jandarmi din Gruparea Mobilă Tomis Constanţa au plantat la sediul unităţii, 100 de puieţi de cireş şi 50 de puieţi de vişin, joi, 05 aprilie a.c.Această iniţiativă aparţine jandarmilor din cadrul Grupării Mobile Tomis Constanţa şi s-a desfăşurat în parteneriat şi cu sprijinul Asociaţiei Jandarmii Tomis Constanţa, sub sloganul „Mai mult verde pentru noi şi generaţiile viitoare”, reprezintând o continuare a activităţilor de protejare a mediului înconjurător, la care au luat parte jandarmii în decursul timpului.De ce am plantat? Este simplu. Copacii sunt o sursă de oxigen, curaţă aerul, absorb monoxidul de carbon, dioxidul de sulf şi de azot şi refac echilibrul zonei. Un copac matur produce de-a lungul unui anotimp o cantitate de oxigen care echivaleaza cu cea inspirata de 10 oameni de-a lungul unui an.