Mai multe decrete au fost semnate de presedintele Klaus Iohannis. Ce prevad acestea

BREAKING NEWS: Radu Mazare, condamnat la 6 ani si 6 luni de inchisoare Radu Mazăre, fostul primar al municipiului Constanţa, a fost condamnat miercuri, 16 mai, la 6 ani şi 6 luni de închisoare cu executare, de judecătorii Tribunalului Constanţa. Decizia nu este defintivă. Citește mai departe...

Prognoza meteo. Vesti proaste: Cand scapam de furtuni? Prognoza meteo: Iată cum va fi vremea în următoarele trei zile! Veştile nu sunt prea bune Citește mai departe...

Avertismentul lui Tudor Chirila despre Legile Justiției: "E mult mai rau acum" Tudor Chirilă, cunoscut ca participant la mitingurile împotriva legilor justiției, a comentat decizia CSM care a propus inițial, marți, ca abuzul în serviciu, delapidarea și alte infracțiuni de serviciu, pentru cei care nu sunt funcționari publici, să nu se Citește mai departe...

Antibioticul natural a carui eficiența nici medicii nu și-o explica Este vorba de unul dintre cele mai populare condimente din lume. Pe lângă proprietățile sale din sfera gastronomică, avem informații colosale legate de calitățile sale medicinale. Citește mai departe...

Brigitte Sfat a ajuns, din nou, pe mana medicilor esteticieni. Ce și-a facut vedeta Brigitte Sfăt a ajuns, din nou, pe mâna medicilor esteticieni. Vedeta a optat de această dată pentru un tratament facial non-invaziv. Recent, Brigitte Năstase și-a […] The post Brigitte Sfăt a ajuns, din nou, pe mâna medicilor esteticieni. Ce și-a făcut vedeta appeared first on Cancan.ro.

Celebra vrajitoare Vanessa iși insoara baiatul! Imagini live de la nunta și botez Nuntă mare în lumea romilor! Celebra vrăjitoare Vanessa își însoară băiatul, pe Mali, și a organizat nuntă de zile mari, în Chitila. Cancan.ro, site-ul numărul 1 din România, transmite live de la petrecerea la care va cânta Adrian Minune. UPDATE: În […] The post Celebra vrăjitoare Vanessa își însoară băiatul! Imagini live de la nunta și botez appeared first on Cancan.ro.

Prima victima din scandalul ambasadei. Mutarea devastatoare a Palestinei A apărut prima victimă din scandalul ambasadei României în Israel (cel cu privire la mutarea ei de la Tel Aviv la Ierusa ...

Laurette ramane o femeie maritata! Ce s-a intamplat azi la Tribunal: „Data viitoare sper sa veniti la nunta" Astăzi, 16 iunie, a avut loc un nou termen în procesul de divorț al lui Laurette și al lui Ciprian Nistor. Așteptat, mai mult sau mai puțin, de cei doi, instanţa a decis o altă dată pentru ca în acest […] The post Laurette rămâne o femeie măritată! Ce s-a întâmplat azi la Tribunal: „Data viitoare sper să veniţi la nuntă" appeared first on Cancan.ro.

BREAKING | Ambasadorul Palestinei in Romania, RECHEMAT pentru consultari la Ramallah Ambasadorul Palestinei în România, Fuad Kokaly, a fost rechemat la Ramallah pentru consultări, potrivit Ambasadei statului Palestina în România.