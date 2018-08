Mai multe incidente rutiere, pe drumurile din judetul Constanta. Ce spun politistii de la Rutriera

Urmare a cercetărilor în cazul comiterii infracțiunilor de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și părăsirea locului accidentului, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Mangalia l-au reținut pe bărbatul în cauză pe o perioadă de 24 de ore.Astfel, la data de 5 august, în jurul orei 22:00, polițiștii Biroului Rutier Mangalia au depistat un bărbat, de 41 de ani, care a condus un autoturism pe DN 39, în zona intersecției cu DC5, acesta fiind sub influența alcoolului și fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Conducătorul auto a fost implicat intr-un accident rutier, în urma căruia au rezultat doar pagube materiale, părăsind locul faptei fără încuviințarea organelor de poliție.Inițial, acesta a fost reținut pentru 24 de ore iar la data de 6 august, Judecătoria Mangalia a emis mandat de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile, fiind introdus în C.R.A.P. al IPJ Constanța.La data de 6 august, ora 22.20, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Constanța au depistat un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din Constanța, care a condus un autoturism pe strada Nucilor, din Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice.La data de 6 august, ora 22.05, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Constanța au depistat un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din Constanța, care a condus un autoturism pe strada Curcubeului, din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice.Ambii conducători auto au fost implicați în accidente rutiere, în urma cărora au rezultat doar pagube materiale, aceștia intrând în coliziune cu un autoturism parcat.Bărbații în cauză au fost conduși la spital pentru a li se recolta probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 6 august, ora 22:06, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Constanța au depistat un bărbat, care a condus un cap tractor cu semiremorcă pe bulevardul Aurel Vlaicu, dinspre strada Nicolae Filimon către Baba Novac, fiind sub influența băuturilor alcoolice.La data de 6 august, ora 19:20, polițiștii din cadrul Secției 3 Rurală Mangalia au depistat un tânăr, de 21 de ani, care a condus un autoturism dinspre localitatea Dulcești către localitatea Pecineaga, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.În cauze, polițiștii constănțeni au întocmit dosare penale.