Mai multe medicamente care pot duce la cancer NU au fost inca interzise in Romania

O atentionare a Agentiei Europene a Medicamentului a scos de pe piata din Romania medicamente necesare in bolile de inima.6 tratamente care contin substanta activa valsartan, produsa in China, au fost scoase de pe piata fiindca, potrivit specialistilor europeni, pot duce la aparitia cancerului. Ele se mai vand inca in farmacii, insa. Desi acest medicament apare pe lista celor 6 produse care trebuiau retrase de Agentia Nationala a Medicamentului, inca l-am putut cumpara din farmacie. Autoritatile au decis sa retraga 6 medicamente produse de Zentiva si Rorrent care au in compozitie o substanta activa produsa in China dupa ce Reprezentantii Agentiei Europene a Medicamentului au anuntat ca aceasta poate duce ...