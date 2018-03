Mai multe persoane au fost ranite grav dupa ce au fost atacate de un imigrant! Ar fi strigat '' Dumnezeu e mare''

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Patru persoane au fost grav ranite miercuri seara, la Viena, in doua atacuri cu cutitul; un afgan fiind retinut, fara a fi cunoscut motivul acestor incidente si fara a putea fi stabilita o legatura intre ele, anunta Reuters, care citeaza un purtator de cuvant. Incidentele au avut loc in cel de-al doilea district al Vienei, care include celebrul parc Prater, precum si hub-ul de transport Praterstern. ISIS a distrus o companie romaneasca de top! Cum a fost posibil “Un barbat a atacat o familie: tatal, mama si fiica de 17 ani, cu un cutit. Cele trei persoane au fost grav ranite si viata lor este in pericol”, a declarat purtatorul de cuvant al Politiei, ulterior precizand ca victimele sunt cetateni austrieci. “O ...