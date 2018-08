Mai multe persoane au sesizat Politia, cu privire la o presupusa rapire in plina strada

Presedinte ANSVSA: Numarul focarelor de pesta porcina africana a ajuns la 578 Numărul focarelor de pestă porcină africană a ajuns la 578 în 98 de localităţi din opt judeţe, a declarat, luni, pentru AGERPRES, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), Geronimo Brănescu. "Avem 578 de focare de pestă porcină africană confi ...

Olguta Vasilescu: Este exclus sa se elimine salariul minim; masura nu exista in programul de guvernare Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, şi-a exprimat o părere personală, mai apropiată de mediul de afaceri, atunci când a vorbit de eliminarea salariului minim în sectorul privat, însă această măsură este exclusă, nefiind în programul de guvernare, a declarat luni, la Romania TV, ministrul Muncii ...

IMAGINI SENZAȚIONALE cu Mircea Badea: Cum s-a dus IMBRACAT la emisiune, dupa ce a pierdut un pariu cu un lider PNL - FOTO Mircea Badea a șocat, luni seara, în timpul emisiei Antena 3! Vedeta a apărut în platoul emisiunii pe care o prezintă îmbrăcat în maiou! Badea a explicat motivul ținutei sale: ”Am pierdut un pariu cu Vâlceanu (n.r. Dan Vâlceanu), de la PNL, și am zis că cine pierde cântă la balalaică (n.r. instrumen ...

Iohannis, un președinte-jucator: Surpriza pregatita pentru PSD-ALDE În REVISTA PRESEI de astăzi, stiripesurse.ro vă propune o analiză din cotidianul Adevărul pe tema unui subiect de maximă importanță în dezbaterea politică internă și care poate avea un rol hotărâtor în perspectiva alegerilor de anul viitor.Adevărul: /* (c)AdOce ...

De marti, 7 august, si Uranus intra retrograd! 5 luni cu susul in jos! Uranus retrograd. Marti 7 august 2018, Uranus intra in miscare retrograda in Taur, acolo unde se afla din luna mai a acestui an si unde va fi pana in 2026. Uranus este al 7 lea astru care este retrograd acum, alaturandu-se lui Mercur, Marte, Saturn, Neptun, Pluto si Chiron. Citește mai departe...

Meteo: Ne apropiem de canicula cu maxime de 34 de grade, dar si ceva ploi Dupa un weekend si un inceput de saptamana cu soare in toata tara, marti si miercuri vin si niste averse.

Avertisment MAE pentru romani, este cod rosu de canicula in Croatia si Germania Avertizare pentru românii care în zilele următoare au de gând să plece spre sau , este cod roşu de caniculă în Croaţia şi Germania. Citește mai departe...

Daniel Bran, fratele mai mare al Ioanei Bran, ministrul Tineretului și Sportului, a oferit un „spectacol" de zile mari într-un hotel de pe litoral. Totul a plecat de la o… porție de papanași, iar CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă detaliile poveștii, în exclusivitate! Pe Daniel Bran nu l-a […] The post Fratele celei mai sexy ministrese din Guvern, denunțat de bucătăresele ministerului în "Dosarul Papanașul"! appeared first on Cancan.ro.

A ieșit iureș cu jucătorii echipei CFR Cluj, în ultima zi a festivalului Untold. Mai mulți fotbaliști ai echipei antrenate de Conceicao au ales să se distreze la Cluj Arena, după meciul pe care-l câștigaseră acasă, 2-1 cu Concordia Chiajna. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a surprins scenele tensionate […] The post Fotbaliștii "campioanei" CFR s-au cherchelit în gașcă și s-au încăierat pentru sexoasa Vlăduța! Filmări exclusive cu arțăgoșii Arlauskis & Omrani appeared first on Cancan.ro.