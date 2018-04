Mai multe strazi din Iasi intra in reparatii. Bulevardul Tudor Vladimirescu va fi asfaltat - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Municipalitatea continua in ritm sustinut campania de reparatii a strazilor din oras. Echipele Citadin SA lucreaza astazi pe str. Otilia Cazimir, str. Zmeu, str. Zlataust, sos. Barnova, str. Cicoarei, str. Arhitect Berindei, sos. Iasi - Voinesti, str. Orientului, str. Salciilor si str. Trei Fantani. In aceasta noapte, echipele municipalitatii vor continua reparatiile pe bd. Tudor Vladimirescu si vor reface marcajele rutiere in Rond Mihai Eminescu, str. Cucu, str. Stihii si bd. Alexandru cel Bun. In toate aceste interventii, echipele Citadin SA beneficiaza de ajutorul politistilor locali, care dirijeaza traficul si iau masurile necesare pentru siguranta circulatiei. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe p ...