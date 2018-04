Mai multe treceri de pietoni din Cluj Napoca vor fi iluminate inteligent Cand se va intampla si la Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Administratia din Cluj-Napoca doreste sa creasca siguranta cetatenilor la trecerile de pieton. Astfel, in sedinta ordinara a lunii aprilie, consilierii locali din Cluj-Napoca au pe masa un proiect care prevede ca 20 de treceri de pietoni din Cluj-Napoca sa fie „iluminate inteligent”. Mai exact, cele 20 de treceri de pietoni vor fi suprailuminate dupa ce vor fi amplasati stalpi cu tehnologie LED. Atunci cand trecerea de pietoni nu este folosita, nivelul iluminatului va fi auto-reglat la valori minime. In momentul in care senzorii detecteaza un pieton, toate LED-urile vor functiona la parametrii maximi. ...