Mai multi copii ar fi fost abuzati la gradinita Micul Regat“ din Constanta. Azi vor fi audiati parintii micutilor

Azi, la Curtea de Apel Constanţa va avea loc un nou termen în apelul dosarului „Micul Regat“, cauză în care mai mulţi copii ar fi fost abuzaţi la grădiniţa mai sus precizată.La acest termen magistraţii intenţionează să audieze opt martori (doi psihologi şi şase părinţi).Oricare va fi decizia Curţii de Apel Constanţa, acesta va fi definitivă.Amintim că, în primă instanţă, Judecătoria Constanţa a dispus condamnarea Cristinei Alina Armă, (îngrijitoare) pentru purtare abuzivă în formă continuată, la pedeapsa de un an de închisoare, cu suspendare condiţionată. Georgiana Vierescu (îngrijitoare) a luat, pentru purtare abuzivă în formă continuată, un an şi cinci luni de închisoare cu suspendare condiţionată.Mai departe, Larissa Victoria Hercuş (educatoare) a fost condamnată pentru purtare abuzivă în formă continuată la pedeapsa de un an şi cinci luni de închisoare cu suspendare condiţionată. Irina Petre (educatoare) a luat, pentru purtare abuzivă în formă continuată, un an de închisoare cu suspendare condiţionată. Cristina Manolache (director educativ) a fost condamnată, pentru purtare abuzivă în formă continuată, la pedeapsa de un an de închisoare cu suspendare condiţionată. Eliza Pufleanu, directorul centrului educaţional, a fost achitată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la purtare abuzivă, săvârşită în formă continuată.Instanţa a admis în parte acţiunile civile formulate în cauză şi a dispus obligarea în solidar a inculpatelor Larissa Victoria Hercuş şi Georgiana Vierescu şi a părţii responsabile civilmente Centrul de Educaţie şi Dezvoltare Timpurie „Micul Regat“, în solidar cu inculpatele, la plata către partea civilă (…), prin reprezentant legal (…) (), a sumei de 2.000 de lei cu titlu de daune materiale şi a sumei de 2.000 de euro cu titlu de daune morale, echivalent în lei, calculat la cursul BNR din ziua plăţii.„Obligă în solidar pe inculpatele Hercuş Larissa Victoria şi Vierescu Georgiana şi pe partea responsabilă civilmente Centrul de Educaţie şi Dezvoltare Timpurie «Micul Regat» în solidar cu inculpatele la plata către partea civilă (…), prin reprezentant legal (…) (), a sumei de 2.000 de lei cu titlu de daune materiale şi a sumei de 2.000 de euro cu titlu de daune morale, echivalent în lei, calculat la cursul BNR din ziua plăţii. Obligă în solidar pe inculpatele Petre Irina şi Manolache Cristina şi pe partea responsabilă civilmente Centrul de Educaţie şi Dezvoltare Timpurie «Micul Regat» în solidar cu inculpatele la plata către partea civilă (…), prin reprezentant legal (…) (), a sumei de 1.500 de lei cu titlu de daune materiale şi a sumei de 1.500 de euro cu titlu de daune morale, echivalent în lei, calculat la cursul BNR din ziua plăţii. Obligă pe inculpata Petre Irina şi pe partea responsabilă civilmente Centrul de Educaţie şi Dezvoltare Timpurie «Micul Regat» în solidar cu inculpata la plata către partea civilă (…), prin reprezentant legal (…) (), a sumei de 1.000 de lei cu titlu de daune materiale şi a sumei de 1.000 de euro cu titlu de daune morale, echivalent în lei, calculat la cursul BNR din ziua plăţii. Obligă pe inculpata Manolache Cristina şi pe partea responsabilă civilmente Centrul de Educaţie şi Dezvoltare Timpurie «Micul Regat» în solidar cu inculpata la plata către partea civilă (…), prin reprezentant legal (…) (), a sumei de 1.000 de euro cu titlu de daune morale, echivalent în lei, calculat la cursul BNR din ziua plăţii. Respinge ca neîntemeiate celelalte pretenţii materiale solicitate în cauză de părţile civile“, se mai arată în decizia instanţei.