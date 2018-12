Mai multi jucatori ai lui Arsenal au fost surprinși consumand droguri

Mai mulţi jucători ai lui Arsenal au fost protagoniştii unor imagini care le pot afecta serios carierele, scrie Mediafax.

Jurnaliştii de la The Sun au publicat un material în care apar mai mulţi fotbalişti ai "tunarilor" în timp ce consumă "drogul hipiot" la o petrecere la care au participat aproximativ 70 de femei şi la care s-au cheltuit aproximativ 30.000 de lire, în august 2018. Fotbaliştii lui Arsenal sunt filmaţi în timp ce împart "drogul" hipiot la o petrecere stropită şi cu alcool. Alexandre Lacazette, Matteo Guendouzi, Mesut Ozil şi Pierre-Emerick Aubameyang au fost principalii potagonişti ai scenelor aproape ireale.

”Au fost aduse canistre cu gaz, iar jucătorii şi-au umplut baloanele şi au început să inchaleze. Erau luaţi de cap, unii dintre ei păreau că leşină. A fost destul de sălbatic. Ozil se uita într-un singur punct. A inhalat o mare cantitate de gaz şi apoi părea că-şi va pierde cunoştinţa şi va aluneca de pe scaun”, a declarat o sursă pentru tabloidul britanic.

La un moment dat, Henrikh Mkhitaryan şi Shkodran Mustafi apar în camera în care ceilalţi fotbalişti ai lui Arsenal consumau substanţa interzisă, dar armeanul şi germanul nu par să urmeze exemplul colegilor.

