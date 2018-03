Mai multi jurnalisti dezvaluie presiunile cutremuratoare facute de Laura Codruta Kovesi asupra judecatorilor

Laura Codruta Kovesi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inaintea executiei judiciare anuntate in dosarul Kovesi – Antena 3, care a ramas in pronuntare pentru data de 20 martie 2018 la Curtea de Apel Ploiesti, dupa o mascarada de judecata - in care DNA a intervenit cu o adresa de intimidare in acest dosar in care este parte – jurnalistii Mihai Gadea, Radu Tudor, Bianca Nae, Mugur Ciuvica si Razvan Savaliuc au adresat o scrisoare deschisa Sectiei de judecatori a CSM. Judecatorii din CSM sunt rugati sa ia act de faptul ca toate cele patru instante investite cu acest dosar, in care Kovesi si DNA fac orice ca sefa anticoruptiei sa obtina suma exorbitanta si absolut nejustificata de 1.000.000 lei, au fost supuse unor presiuni subterane, in urm ...