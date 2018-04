Mai multi salvamontisti au fost trimisi in Muntii Fagaras pentru a recupera trupurile celor doi ieseni decedati

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Noua salvamontisti au fost trimisi, miercuri dimineata, cu un elicopter in Muntii Fagaras, urmand a fi lasati la sol pentru a recupera corpurile a doi dintre cei trei turisti din Iasi dati disparuti. Salvamontistii vor forma doua echipe, pentru ca cei doi turisti disparuti se afla in vai diferite, urmand sa fie ridicati de la sol cu troliul elicopterului, operatiune considerata cu risc din cauza posibilitatii prodecerii unor noi avalanse. Presedintele Salvamont Romania, Sabin Cornoiu, a declarat pentru News.ro ca cei noua salvamontisti au decolat la ora 09.00 de la poalele Muntilor Fagaras, respectiv din zona Sambata de Sus, pentru a fi lasati la sol in creasta versantului, de unde vor pleca pe doua vai diferite. ”Cele d ...