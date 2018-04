Mai multi sefi de la Fisc au fost trimisi in judecata de DNA! Prejudiciul este imens

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Seful Administratiei Judetene a Finantelor Publice (AJFP) Olt, Florin Diaconescu, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie, alaturi de mai multi subordonati, intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de aproape 9 milioane de lei. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatilor: POP CONSTANTIN, la data faptelor reprezentant al S.C. Gardienii S.R.L., pentru savarsirea infractiunilor de: - evaziune fiscala in forma continuata, - spalarea banilor in forma continuata (2 fapte), PRUNISOARA GHEORGHITA – la data faptelor consilier superior cu atributii de control in cadrul Administratiei Judet ...