Mai multi studenti au descoperit in campus o capsula a timpului. Ce-au gasit in interior - VIDEO

Ceremonia in cadrul careia a fost deschisa capsula timpului a fost filmata si difuzata apoi pe YouTube. Studentii de la Universitatea Shenandoah din Virginia au deschis o „capsula a timpului", care fusese ingropata chiar in campus, de catre absolventii promotiei 1993. Au trecut doar 25 de ani de atunci, dar foarte multe s-au schimbat, dupa cum putem vedea si din obiectele care se gasesc in capsula. Multe dintre aceste lucruri nu mai sunt folosite sau au ajuns deja piese de muzeu. Studentii au gasit inauntru o caseta audio, cu hituri la moda in acea perioada, semne de carte, carti cu benzi desenate, un ziar, un album cu studentii care au absolvit si fotografii. Foarte interesanta este ...