Mai multi studenti de la Medicina, trimisi in judecata pentru dare de mita (document)

În continuarea comunicatelor din data de 26 iulie 2017 și 28 iulie 2017, Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este abilitat să facă publice următoarele:Procurori ai Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a inculpaților Sager Muhammad, Abu Rabia Anian, El Fakir Walid, Madjid Hussaini (față de la care s-a dispus măsura preventivă a controlului judiciar), Shalata Haya, Dahamshi Mohammad, Sanallah Madhat și Nasser Rami, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de dare de mită, prev. de art. 290 din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.În rechizitoriul întocmit în cauză, procurorii au reţinut următoarea situaţie de fapt:În cursul anului 2017, în calitate de studenți în anul III la Facultatea de Medicină Generală în cadrul unei universităţi din Arad, inculpații au oferit unui cadru didactic, direct sau prin intermediar, sume de bani între 200 și 400 de euro pentru promovarea examenelor restante pentru unul sau pentru două semestre, la disciplina Morfopatologie. În urma oferirii acestor sume de bani, cadrul didactic a acordat studenților note de promovare, încălcându-se astfel și legislația educației şi normele de etică şi deontologie profesională.Menționăm că, în ceea ce privește cadrul didactic (Păiușan Lucian), cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită în formă continuată, și intermediar (Taha Abed El Kader), cercetat sub aspectul complicității la săvârșirea infracțiunii de dare de mită în formă continuată și a complicității la săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată, procurorii au încheiat cu aceștia acorduri de recunoaștere a vinovăției, admise de către Tribunalul Arad, care, prin sentință, i-a condamnat pe fiecare la o pedeapsă de 2 ani și 6 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.În cauză au fost încheiate și alte 24 de acorduri de recunoaștere a vinovăției.Dosarul a fost trimis, spre competentă soluţionare, Tribunalului Arad.Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.