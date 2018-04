MAI: Peste 60 de pompieri au intervenit, timp de peste noua ore, pentru stingerea incendiului izbucnit la Institutul de Boli Cardiovasculare din Iasi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma apelului primit in data de 11 aprilie 2018 la dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Mihail Grigore Sturdza” al judetului Iasi, la ora 00.26, care anunta un incendiu la etajul 6 al Institutului de Boli Cardiovasculare din Iasi, au fost alertate mai multe echipaje de pompieri si personal medical specializat care sa actioneze pentru salvarea persoanelor aflate in pericol si lichidarea incendiului. In zona de manifestare a incendiului, au fost mobilizate 7 autospeciale de stingere a incendiilor, 1 autospeciala de interventie la inaltime, 2 echipaje SMURD de prim ajutor, 1 echipaj T.I.M si 1 autospeciala pentru transport personal si victime multiple. Dupa ajungerea primelor echipaje la f ...