MAI: Program de lucru prelungit pentru eliberarea pasapoartelor

Seful Directiei Generale de Pasapoarte, comisarul-sef de politie Mirel Toanca, a prezentat sambata masurile luate pentru eficientizarea eliberarii de pasapoarte, intre care se numara prelungirea programului de lucru si suplimentarea numarului de ghisee. "Odata cu cresterea valabilitatii pasaportului simplu electronic la 10 ani, ne asteptam sa se mareasca si numarul cererilor de eliberare pentru acest tip de document, in conditiile in care este cunoscut faptul ca in lunile iulie si august se elibereaza cele mai multe documente de calatorie, comparativ cu restul lunilor din an", a spus seful Directiei Generale de Pasapoarte, intr-o declaratie sustinuta la sediul MAI. El a pre ...