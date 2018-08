google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Am citit cea mai dura,transanta, nemiloasa dojana meritata transmisa poporului meu de un ambasador strain. Un fel de ma, mai romanilor, sunteti intregi la minte? O spune nu un neica nimeni, ci ditamai ambasadorul Norvegiei la Bucuresti. Omul asta, diplomat venit dintr-o tara in care nu prea creste nici graul, nici patlagica, nici floarea soarelui, nici leusteanul, nu pricepe cum o tara cu un asemenea pamant, toata traversata de garle si izvoare si izvorase, capabila sa hraneasca fara probleme, cu indestulare, 80 de milioane de oameni, nu-i in stare sa hraneasca o populatie de cinci ori mai mica. E un urias paradox, zice ambasadorul, exprimandu-si astfel perplexitatea. E, citesc eu pe dedesubtul ragnetului dojenitor, o idiotenie. ...