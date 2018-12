MAI va coordona componenta de afaceri interne a Consiliului JAI, in perioada ianuarie – iunie 2019. Programul prezentat de Carmen Dan la Bruxelles

Programul asumat de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019 este prezentat la Bruxelles de ministrul afacerilor interne, Carmen Dan și are printre priorități consolidarea securităţii interne a Uniunii, gestionarea frontierelor externe, migrația și combaterea radicalizării on-line. Pe perioada președinției Consiliului UE, asigurată de România, MAI va coordona componenta de The post MAI va coordona componenta de afaceri interne a Consiliului JAI, în perioada ianuarie – iunie 2019. Programul prezentat de Carmen Dan la Bruxelles appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.