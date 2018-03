Maine este o zi extrem de importanta, chiar in miercurea din Postul Pastelui. Sunt interzise mai multe lucruri, de la prima ora a diminetii

Maine este pomenit Sfantul Mucenic Alexandru din Pidna. Acesta e unul din cei mai importanti sfinti din calendarul crestin ortodox.

Alexandru din Pidna este pomenit pe 14 martie in fiecare an. Acesta traia in intunecimea inselaciunii si a reusit sa paseasca pe calea lui Dumnezeu precum o stea prealuminoasa.

Totodata, maine este si zi de post. Miercurea si vinerea se tine post negru. Nu este bine sa speli haine, sa te certi cu cei din jur si nici sa mananci produse alimentare de provenienta animala.

In aceasta zi se spun rugaciuni si se aduc inchinaciuni icoanelor care ii reprezinta pe Iisus Hristos si Maica Domnului.

Rugaciunea pe care trebuie sa o rostesti in Postul Pastelui

„Doamne si Stapanul vietii mele, duhul trandaviei, al grijii de multe, al iubirii de stapanire si al grairii in desert nu mi-l da mie (1 metanie). Iar duhul curatiei, al gandului smerit, al rabdarii si al dragostei, daruieste-mi-l mie, slugii tale (1 metanie).

Asa, Doamne si imparate, da-mi mie sa-mi vad caderile mele si sa nu osandesc pe fratele meu, ca binecuvantat esti in vecii vecilor. Amin (1 metanie)”.

Dupa care se fac rapid 12 metanii mici repetand mereu in tacere la fiecare dintre ele rugaciunea vamesului: “Dumnezeule, milostiv fii mie pacatosului si ma miluieste!”.

Anul acesta, Pastele pica pe 8 aprilie, iar pana la Paste crestinii vor mai avea parte de o sarbatoare importanta, Bunavestire, care pica pe 25 martie. Pastele catolicilor are loc pe 1 aprilie.

