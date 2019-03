Maine incepe primavara astronomica. Vezi cum te afecteaza

echinoctiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Miercuri, 20 martie, ora 23.58, este momentul echinoctiului de primavara, care marcheaza inceputul primaverii astronomice. Echinoctiul de primavara se produce anual in jurul datei de 20 martie. Miscarea aparenta a Soarelui pe sfera cereasca, determinata de miscarea reala a Pamantului pe orbita sa, genereaza pentru latitudinile noastre inegalitatea duratei zilelor si noptilor la diferite epoci ale anului, avand in vedere pozitia aproximativ fixa in spatiu a axei de rotatie a Terrei, precum si inclinarea sa fata de planul orbitei acestuia. Astfel, pe sfera cereasca, Soarele parcurge in decurs de un an un cerc mare numit ecliptica (ce marcheaza, de fapt, planul orbitei Pamantului), care face cu ecuator ...