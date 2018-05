Maine se deschide Pack Expo 2018, cea mai mare expozitie de packaging din Europa de Sud-Est!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Miercuri, 16 mai 2018, se deschide Pack Expo 2018, expozitia dedicata ambalajelor si solutiilor de ambalare din Europa de Sud-Est, care va avea loc in cel mai mare si mai modern pavilion din cadrul Romexpo Bucuresti – pavilionul B2. Expozitia prezinta, timp de 4 zile (intre 16 si 19 mai), o oferta complet noua de solutii si servicii pentru industria de packaging, pusa in scena de cei 175 de expozanti (din care 61 companii straine din 14 tari, care expun in premiera in Romania). Vor fi peste 100 de echipamente inovatoare (unele premiate la expozitii internationale) care vor face demonstratii LIVE pe toata perioada targului, oferind un adevarat spectacol tehnologic cu cele mai noi solutii de ambalare si tehnolo ...