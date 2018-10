Maine se lanseaza campania "Un milion pentru Unire". Iesenii pot semna pentru unirea cu Basarabia

Campanie semnaturi unire Basarabia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marti se va lansa campania de semnaturi „Un milion pentru Unire” in judetul Iasi. Organizatorii vor explica demersul in cadrul unei conferinte de presa care va avea loc de la ora 12:00, la Sala Mare a Primariei Municipiului Iasi. La conferinta va lua cuvantul si primarul Mihai Chirica. De asemenea, toti iesenii sunt invitati sa participe la sarbatorirea celor 100 de ani de la Marea Unire in cetatea din Alba Iulia, pe 1 decembrie, initiativa a Aliantei pentru Centenar si a primarilor din judetul Alba. „Invitam toti iesenii sa semneze pentru Basarabia. Este vital sa vorbim despre reintregirea nationala macar acum, in al 12-lea ceas. Altfel, tot acest fiasco gestionat ...