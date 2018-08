Maine vor fi prezentate noile motociclete din dotarea SMURD Iasi. La ce vor fi utilizate

Motocicleta SMURD google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vineri, 3 august 2018, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Iasi organizeaza festivitatea de operationalizare a celor doua motociclete SMURD intrate recent in dotarea unitatii. Festivitatea va avea loc la ora 10 in fata Prefecturii Iasi, unde va participa ministrul Secretar de stat dr. Raed Arafat, inspectorul general al IGSU, general de brigada Iamandi Dan Paul, precum si alte oficialitati. Motocicletele au fost achizitionate de Ministerul Afacerilor Interne pentru interventii rapide la accidente rutiere, paramedicul de pe motocicleta avand rolul de a acorda primul ajutor pana la sosirea ambulantei. Motocicletele sunt dotate cu tot ce trebuie pentru a salva o viata si sunt folosite in z ...