Majoritatea bolilor vin de la cap. Medicina chineza ne dezvaluie cauzele aparitiei bolilor in organismul uman

Medicina chineza google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mjoritatea oamenilor privesc boala ca pe un ghinion in viata lor, o nedreptate, mai ales daca este vorba de o maladie ereditara sau e luata de la cineva. Orice boala sau accident aparut in viata ta a fost provocat de tine. Boala este pur si simplu un semnal al corpului tau. Medicina chineza traditionalista presupune ca fiecarui organ ii corespunde un anumit sentiment sau o emotie. Chinezii considera ca emotiile si sentimentele atat negative cat si pozitive raspund de majoritatea bolilor din organismul nostru. Apa, aerul, pamantul, focul si metalul exista toate la noi in organism! Astfel, pentru a avea o sanatate buna e nevoie sa mentii in echilibru aceste 5 elemente. Vocea ragusita e cauzata de un ...