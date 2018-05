Malin Bot, reținut de jandarmi! Fostul jurnalist, acuzații GRAVE: 'Am fost bruscat, am fost lovit' / VIDEO

Fostul jurnalist Mălin Bot a fost reținut de Jandarmerie și va fi dus la o secție de poliție pentru a fi legitimat. Anunțul a fost făcut de Mălin Bot pe pagina sa de socializare.

„Sunt reținut abuziv în mașina Jandarmeriei. Am cartea de identitate și m-au luat sub pretextul că nu vreau să mă legitimez, ceea ce este o minciună. Au rupt steagul NATO. M-au bruscat, m-au lovit. Am să merg direct la IML de aici. Am fost bruscat, am fost lovit de către forțele Jandarmeriei”, spune fostul jurnalist pe contul de socializare.

- în curs de actualizare