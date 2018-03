Maluma vine in Romania! Va concerta la Bucuresti

Maluma google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cantaretul columbian Maluma, autorul hitului "Felices los 4", va concerta la Bucuresti pe 30 iunie, in cadrul turneului de promovare a celui mai recent album al sau, "F.A.M.E", lansat anul acesta, potrivit unui anunt postat pe pagina de a artistului. Deocamdata acestea sunt singurele informatii oferite de artist. Maluma, pe numele sau real Juan Luis Londoño Arias, are doar 24 de ani, dar melodiile sale sunt cunoscute in intreaga lume. Acesta a colaborat cu artisti de renume mondial ca Thalia, pentru piesa „Desde Esa Noche”, Shakira pentru piesa „Chantaje” si „Trap”, Ricky Martin pentru piesa „Vente pa’ca”, dar si, ...