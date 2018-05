Mama a primit un bilet de la soferul autobuzului care-i ducea copiii la scoala, ce i-a povestit despre ei

mama

Cand copiii tai vin acasa de la scoala cu un bilet, parintii uneori se tem ca vor primi vesti proaste, profesorii le scriu cateodata scurte bilete parintilor despre comportamentul gresit al copiilor. Dar un cuplu din New Jersey nu a primit un bilet de la profesori, ci de la soferul autobuzullui de scoala. Iar surpriza a fost una minunata.

Cindy Clausen a fost foarte emotionata de comportamentul a doi copii care mergeau la scoala in autobuzul condus de ea. Fratele si sora zambeau mereu si il ajutau mereu pe un alt student cu dizabilitati. Numele lui era Jackson, majoritatea copiilor il ignorau, dar nu si Annaliese si Jorge.

Iata biletul soferitei de autobuz:

„Draga Jorge si Leonor,

Am vrut mult sa va scriu pentru a va spune cat de frumosi sunt copiii vostri, pe dinauntru si pe dinafara! Iar asta poate veni doar de acasa, prin rabdarea si ghidarea voastra, exemplele pe care le dati.

Am un copil in autobuz pe care-l cheama Jackson. Ambii vostri copii i-au aratat multa compasiune si sprijin. In fiecare zi copiii vostri intreaba daca pot sta cu Jackson.

In unele zile el e un pic mai trist cand intra in autobuz dar cum ii vede pe copiii vostri, zambeste. Jackson are dificultati de deplasare si ii ia putin mai mult sa ajunga la locul lui.

Astazi, Annaliese s-a uitat in jurul scaunului ei si a zis: ,,Haide, Jackson, poti sa o faci!”, iar cand am ajuns la scoala Jorge i-a luat ghiozdanul baiatului si i l-a carat el!

Stiu ca stii cat de minunati sunt copiii tai, dar eu am vrut sa iti spun ca asta vad si ceilalti!

Cindy Clausen, autobuzul 50”

