Mama adoptiva a Gabrielei Cristea o ataca pe Bianca Dragusanu. „Era buna sa prezinte rochite pentru Botezatu”

Paula Craciunescu, cea despre care se spune ca este mama adoptiva a Gabrielei Cristea, a lansat un atac vehement la adresa Biancai Dragusanu.

Gabriela Cristea a devenit mamica pentru prima oara si se afla in concediu postnatal, astfel ca renuntat, pentru o perioada, sa mai prezinte emisiunea „te vreau langa mine”, de la Kanal D. Locul ei la carma show-ului a fost luat de Bianca Dragusanu, cea care acum nu se mai lasa dusa de la emisiune.

Bianca Dragusanu a semnat un contract pe o perioada de un an, iar prima sa zi de munca la show-ul mai sus-mentionat a fost 18 septembrie 2017. In plus, sefii de la Kanal D sunt foarte multumiti de prestatia Biancai dragusanu la emisiune.

Paula Craciunescu, cea considerata mama adoptiva a prezentatoarei de televiziune Gabriela Cristea, a comentat in termeni duri pe seama Biancai dragusanu si despre cum se comporta aceasta in calitate de prezentatoare a emisiunii a carei titulara este Gabriela Cristea.

“Gabriela ar vrea sa inceapa serviciul, insa nu poate, din cauza ca Dragusanca a tras clopotele si nu mai vrea sa plece de acolo. Ea s-a dus la sefi si le-a spus ca a semnat un contract pe un an si ca nu vrea sa plece…”, a declarat Paula Craciunescu pentru click.ro.

“Bianca a prins si ea acum caruta de coada. Ea sta la emisiune ca pe podium si face fite. Nu o sa o tina pe viitor, lumea este pornita pe ea. I-a intrat in cap ca trebuie sa prezinte. Nu imi place de ea din cauza ca nu este spontana, nici nu imi place cum prezinta! Ea era buna sa prezinte rochite pentru Botezatu si atat”, a mai afirmat Paula Craciunescu.

