Mama criminalului din Brasov a murit! Ce a facut femeia inainte de a-si da ultima suflare intrece orice imaginatie

Florin Buliga, autorul crimei din Brasov care a ingrozit o tara intreaga, le-a marturisit anchetatorilor si avocatului sau ca a fost foarte afectat de moartea mamei sale, pe cand el avea 14 ani, pentru ca aceasta a decedat blestemandu-l, potrivit libertatea.ro.

Buliga avea 14 ani si jumatate, iar mama lui 38 de ani, in momentul in care femeia a murit din cauza unei boli incurabile. inainte insa de a-si da ultima suflare, femeia si-a blestemat unul dintre cei doi baieti, pe Florin.

Se pare ca de atunci a fost bantuit de cuvintele mamei sale, ba chiar era convins ca si el va muri tot la varsta de 38 de ani.

Potrivit aceleeasi surse, o prietena apropiata a familiei a povestit ca Florin avea in ultima perioada ganduri negre si tot felul de premonitii, insa legate de propria sa moarte. Credea ca se va intampla ceva rau, inainte de Paste, cand fortele raului si ale binelui duc o lupta acerba, iar familiile se destrama.

Florin Buliga, barbatul din Brasov care si-a ucis sotia si cei doi copii, a facut niste declaratii socante.

Criminalul a spus ca, dupa ce si-a ucis cei doi copii, a putut comunica telepatic cu ea si ca acestia i-au transmis ca "e mai bine acolo". Criminalul a mai spus, la audieri ca a vorbit cu cei doi copii in timp ce ii omora si pana cand acestia si-au dat ultima suflare, scrie Libertatea.

Florin Buliga le-a spus anchetatorilor ca el crede in reincarnare si in existenta vietilor multiple. Mai mult, acesta a spus ca in perioada sarbatorilor pascare „trebuie sa moara anumite persoane alese".

Pe de alta parte, anchetatorii l-au descris ca pe o persoana "ciudata", dar nu "nebuna".

El a povestit ca, dupa triplul asasinat, a mers la Manastirea sinca Veche si ca avea ganduri sinucigase, dar nu a reusit sa-si duca la bun sfarsit planul.

