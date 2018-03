Mama Elodiei, intalnire intre patru ochi cu Cristian Cioaca. S-a aflat adevarul

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Intalnire de gradul zero intre mama Elodiei Ghinescu si Cristian Cioaca, cel care acum este inchis si acuzat ca si-a omorat sotia. Mama Elodiei s-a intalnit fostul ginere iar ce a aflat a socat-o. Fosta soacra si-a adus aminte ca Cioaca plangea, ca i-a marturisit ca ar vrea sa se sinucida si i-a spus ca nu isi va mai vedea fiica, nici vie, nici moarta. Femeia nu poate intelege de ce Cioaca a luat asa o pedeapsa de mica. Mama Elodiei a retrait cu tristete ziua de 1 Martie, pentru ca si-a readus aminte de fiica ei. Mama Elodiei nu-si poate vedea nici nepotelul de 5 ani In plus, sufletul ii este amarat din cauza faptului ca nu si-a vazut nici nepotelul de cinci ani, iar sora lui Cioaca ii interzice acest drept. Din pacate, nim ...