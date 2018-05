Mama fetitei de cinci ani ucisa cu brutalitate: "Am gasit-o moarta, violata si batjocorita. Mai bine muream eu

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Drama intr-o familie din Baia Mare. O fetita de doar cinci ani a fost gasita moarta chiar de fratii ei dupa ce a disparut de acasa. Conform anchetatorilor, micutia ar fi fost violata inainte de a muri. Mama fetei regreta faptul ca a lasat-o afara la joaca. „Am trimis copiii afara la joaca. Tot am asteptat sa vina. Apoi m-am dus sa o caut. Am gasit-o moarta, violata si batjocorita. Mai bine muream eu”, a declarat mama copilei, conform Antena 3. O fetita in varsta de 5 ani din municipiul Baia Mare a fost gasita moarta de sora ei in vecinatatea imobilului in care locuieste familia. Surse din cadrul anchetei sustin ca, cel mai probabil, micuta a fost violata si apoi omorata. Procurorii Parchetului de pe lan ...