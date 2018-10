Mama Laurei Stoica, la 12 ani de la disparitia artistei: «E prezenta in permanenta. Am o bucurie ca si cum este acolo»

s604x0 Laura Stoica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In amintirea fiicei sale, disparuta dintre noi in urma cu 12 ani, mama Laurei Stoica a fost invitata la emisiunea «Rai da’ buni», la Antena Stars. «E prezenta in permanenta intre noi. N-as putea spune ca… nu stiu cum sa va spun. Am in casa cateva poze expuse. Si fara sa vreau, de cand ma scol si pana ma culc le vad. Am o bucurie ca si cum este acolo. Ipoteza! Laura Stoica si-ar fi presimtit sfarsitul: Daca voi muri, impresarii mei se vor imbogati Am vazut odata o scena la televizor, cand cineva interpreta piesa ei, si bineinteles ca nu a rezistat sa o cante fara sa lacrimeze. Ma bucur cand o aud la radio pe ea. E cu totul altceva decat atat cand o pun eu sa cante&he ...