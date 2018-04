Mama lui Carmen Serban face dezvaluiri despre mariajul sau. “Au fost ani tensionati”

Cantareata de muzica de petrecere Carmen Serban are toate motivele sa fie fericita. Parintii sai implinesc 50 de ani de cand sunt casatoriti.

Carmen Serban, care a explicat cum sta treaba cu interdictia pe care o are in SUA, este foarte atasata de parintii ei. Acestia implinesc anul viitor 50 de ani de cand sunt casatoriti.

Carmen Serban, care s-a ars in propria brutarie in urma cu ani, are toate motivele sa fie fericita de ceea ce se intampla in familia sa.

Mama artistei a povestit, la o emisiune de la postul de televiziune Antena 1, despre casnicia sa.

“Anul viitor am cu sotul meu 50 de ani de cand suntem impreuna. Din 1969, chiar inainte de ziua mea avem 50 de ani. Nu s-a schimbat nimic, am mai plecat si eu la mama, dar a venit dupa mine. Stii cum e, trebuie sa te intorci la casa ta.

Doar patru-cinci ani au fost mai tensionati. Eu am rugat-o si pe Carmen sa se marite, cu mult drag asteptat si un nepotel”, a spus mama lui Carmen Serban la emisiunea “Acces Direct”, moderata de Simona Gherghe.

