Mama unuia dintre batausii din Brasov, atac dur: "Doar niste analfabeti imi pot da mie explicatii educarii unui copil"

Mama unuia dintre cei doi agresori din Brasov face declaratii halucinante, dupa ce fiul ei a batut crunt un batran de 66 de ani, ajutat de un prieten de-ai sai. La scurt timp dupa ce s-a aflat despre cine este vorba, pe retelele de socializare au aparut sute de mesaje.

Printre persoanele care au primit mesaje se afla si mama lui Mircea Mihai. Femeia a postat mai multe mesaje pe retelele de socializare. Daca in prima faza incerca sa explice ca educatia ei nu a dat roade, au urmat apoi texte in care ii jigneste pe cei care i-au trimis mesaje.

"Sunt foarte slabita si obosita, nu reusesc sa raspund la fiecare in parte, atat doar ca am vazut in aceste zile, am avut o lectie de viata chiar, ca in loc sa primesc dupa faptele mele, bunatatea mea, inima mea, ajutor moral, sprijin, vorbe bune, mi s-a intamplat contrar!.Dar nu-mi pierd curajul si speranta pentru ca exista un Dumnezeu, nu uitati asta pentru toti!", este un mesaj postat de Claudia, mama lui Mihai Mircea, unul dintre agresorii batranului din Brasov.

"Doar niste analfabeti imi pot da mie explicatia educarii unui copil! Este una dintre pasiuniile mele dragii mei nestiitori de carte! Voua care nu ma cunoasteti mai bine mergeti la plimbare sa va imbogatiti vizualul, fara sa copiati citatele altora care au muncit cu sudoare pentru ele!", a mai scris Claudia, mama lui Mircea Mihai.

"Analfabet inseamna sa nu stii sa scrii si sa citesti. Eu vad aici ca toti stiu sa scrie. Mai terminati cu victimizarea asta ca nu e cazul. Ar trebui sa tineti capul plecat", i-a scris imediat cineva.

Va reamintim ca zilele trecute un batran in varsta de 66 de ani din Brasov a fost batut crunt intr-un pasaj subteran, de doi tineri pentru care el muncea. Barbatul a ajuns la spital in stare grava, iar medicii au reusit sa il salveze.

