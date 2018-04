Mama unuia dintre monstrii care au mutilat un batran in Brasov, critici dure: "Analfabetilor! Nestiutorilor de carte!"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mama unuia dintre cei doi agresori din Brasov face declaratii halucinante, dupa ce fiul ei a batut crunt un batran de 66 de ani, ajutat de un prieten de-ai sai. La scurt timp dupa ce s-a aflat despre cine este vorba, pe retelele de socializare au aparut sute de mesaje. Printre persoanele care au primit mesaje se afla si mama lui Mircea Mihai. Femeia a postat mai multe mesaje pe retelele de socializare. Daca in prima faza incerca sa explice ca educatia ei nu a dat roade, au urmat apoi texte in care ii jigneste pe cei care i-au trimis mesaje. "Sunt foarte slabita si obosita, nu reusesc sa raspund la fiecare in parte, atat doar ca am vazut in aceste zile, am avut o lectie de viata chiar, ca in loc sa primesc dupa faptele mel ...