Mana criminala! Poliștiștii au intrat in ALERTA dupa incendiul de la depozitul de substanțe periculoase

Un feribot s-a ciocnit cu mai multe iahturi in apropierea insulei Wight din Marea Britanie Un feribot a intrat în coliziune cu cel puţin două iahturi din cauza ceţii dense, duminică, în apropierea insulei Wight, situată în sudul Marii Britanii, au anunţat reprezentanţii Pazei de Coastă din Marea Britanie, citaţi de Reuters.

Un impostor in Comisia de la Venetia. Tudorel Toader, o rusine fara de rusine Tudorel Toader si infractorii din spatele domniei sale care incearca sa transforme statul roman in tinutul mafiei nu au pacalit pe nimeni. Comisia de la Venetia a dat de pamant cu legile justitiei si cu modificarile codurilor penale.

Autostrada incompetentei noastre Ultimele doua saptamani au adus o premiera pentru Romania europeana. A fost pentru prima data cand comisarul european ce a fost nominalizat in Comisia Europeana de Guvernul Romaniei a criticat public Guvernul Romaniei.

Speak a cantat “Imnul național” la toaleta! Vremurile în care ostașii luptau pentru patrie, cu prețul vieții, sunt doar frânturi din istorie pentru instagramiștii zilelor noastre. (Cum câștigi bani rapid) CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV, vă prezintă scene de-a dreptul uluitoare cu două celebrități de pe Instagram, care ar fi luat în râs imnul național al României. Cântărețul Speak și cel […] The post Speak a cântat “Imnul național” la toaletă! appeared first on Cancan.ro.

Cristian Boureanu se pregatește de insuratoare cu puștoaica, iar noi avem amanunte exclusive! Fostul politician Cristian Boureanu pare să facă pași spre altar a treia oară. (Cum câștigi bani rapid) De această dată, cu iubita lui mai tânără cu 23 de ani, Laura Dincă. Cei doi formează un cuplu sudat și au pornit o afacere care a ajuns și pe podiumul de prezentare de la Paris Fashion Week. Dezvăluiri […] The post Cristian Boureanu se pregătește de însurătoare cu puștoaica, iar noi avem amănunte exclusive! appeared first on Cancan.ro.

Bote, declarații in premiera despre Bianca & ultimii ei iubiți: ”E bine ca schimba milionarii și nu fraierii!” Cătălin Botezatu nu este doar creator de modă, ci și creatorul mai multor oameni care au devenit mai celebri chiar decât el. Foștii lui manechini au ajuns medici, alții politicieni, iar unele, femei dorite în palmaresul milionarilor. (Cum câștigi bani rapid) Aflat într-un cabinet stomatologic de lux, l-am pus pe Bote să deschidă gura și să […] The post Bote, declarații în premieră despre Bianca & ultimii ei iubiți: ”E bine că schimbă milionarii și nu fraierii!” appeared first on Cancan.ro.

Noul ”ginere” al lui Traian Basescu e fotomodel la Bucur Obor! Fostul președinte al României se poate mândri nu doar cu o fiică fotomodel, ci și cu un „ginere” manechin. (Cum câștigi bani rapid) La cei 26 de ani pe care i-a împlinit în aprilie, Cătălin Tomată, prosper om de afaceri, apare în afișele de promovare a unei firme din… Bucur Obor! CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, […] The post Noul ”ginere” al lui Traian Băsescu e fotomodel la Bucur Obor! appeared first on Cancan.ro.

“Minunea Blonda” va avea parte de onoruri ca un șef de stat! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, informații de ultimă oră din “Cetatea Băniei”, legate de funeraliile lui Ilie Balaci. Conform unor surse, Consiliul Local a luat în calcul ca o stradă, dar și un liceu cu profil sportiv, să poarte, pe viitor, numele marelui fotbalist și antrenor oltean. În plus, în […] The post “Minunea Blondă” va avea parte de onoruri ca un șef de stat! appeared first on Cancan.ro.

Prima REACȚIE dupa coincidența care a UIMIT suporterii la meciul CSU Craiova - FCSB chiar in ziua morții lui Ilie Balaci Mijlocaşul Alexandu Mitriţă a declarat că aşa a vrut Ilie Balaci, ca echipa sa, CSU Craiova, să fie condusă în minutul 8, apoi să revină şi să câştige meciul cu FCSB, scrie News.ro."Nu trebuie să mai spunem cui dedicăm această victorie. Nu conta cum câştigăm în seara asta, trebuia să câştigăm. Ne-am ...