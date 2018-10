Mana dreapta a lui Lucian Șova blocheaza funcționarea CA al TAROM, din cauza cazierului fiscal

Noul Consiliu de Administrație (CA) al Companiei TAROM nu poate funcționa în urma deciziei Registrul Comerțului care a respins componența actuală. Conform legislației în vigoare, CA al TAROM trebuie aprobat de Registrul Comerțului (ReCom), dar instituția a blocat însă numirea noii conduceri a companiei aeriene de stat după ce a identificat mai multe ilegalități în The post Mâna dreaptă a lui Lucian Șova blochează funcționarea CA al TAROM, din cauza cazierului fiscal appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.